Olimpia Molano-Panathinaikos oggi in tv Eurolega basket 2025 | orario programma streaming

Olimpia Milano-Panathinaikos oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

L’Milano ritorna in campo indi fronte al proprio pubblico!giovedì 30 gennaio alle ore 20:30, infatti, l’Unipol Forum di Assago (Milano) sarà teatro della sfida tra i biancorossi e i campioni d’Europa in carica delAtene.I meneghini devono rialzare la testa dopo le due sonore sconfitte di fila maturate nelle ultime uscite continentali contro Partizan Belgrado (70-90) ed Efes Istanbul (110-66), che hanno fatto scivolare la squadra lombarda al dodicesimo posto con 12-11 di record. Coach Ettore Messina dovrà fare a meno di Nikola Mirotic e Josh Nebo, ma potrà contare sul rientrato Zach LeDay e su Shavon Shields sempre efficace in attacco.IlAtene di Ergin Ataman arriva ad Assago dopo il successo della settimana scorsa contro lo Zalgiris Kaunas (89-76) dopo due battute d’arresto consecutive contro Barcellona e Baskonia, con gli ateniesi che rimangono comunque nella parte alta della graduatoria con 14-9 di score che vale la quarta piazza al pari del Monaco dietro solo ad Olympiacos Pireo e Fenerbahce Istanbul.