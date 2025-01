Ilnapolista.it - Monica Giorgi la tennista “sovversiva”: «A Panatta diedi del fascista ma era l’unico maschio non bifolco»

Il Corriere della Sera intervista oggilivornese, anarchica, atea, ex talento del tennis immolato all’attivismo politico negli anni in cui per l’ideale si poteva finire in galera con l’accusa di aver partecipato a un rapimento di matrice politica. Laaveva giocato a Wimbledon nel 1980, poi venne arrestata per «associazione», capo d’imputazione di cuiva fiera. «Me lo tengo stretto, non discuto. È quello che volevo fare: sovvertire il potere. Con gli anarchici di Livorno, i volantini, i discorsi, l’attivismo: nulla più. Oggi non sarei così testarda: la vita mi ha cambiata. Non direi più ad Adriano che è unperché ha scelto di andare a giocare la Davis da Pinochet»I primi guai quando la Federtennis italiana la squalifica per aver indossato a Johannesburg, in pieno apartheid, una T-shirt con un nero e una bianca che fanno l’amore.