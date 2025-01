Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025, Ospiti Prima Serata 11 Febbraio

La 75esima edizione del Festival diprenderà il via martedì 11, portando con sé una nuova e attesissima conduzione affidata a Carlo Conti. Questo evento iconico, che da sempre rappresenta uno dei punti di riferimento per la musica italiana, avrà una programmazione ricca di emozioni, con cinque serate in diretta su Rai 1. La competizione vedrà la partecipazione di 30 Big e di 4 nuove proposte, oltre a una serie diche impreziosiranno ognidella: Martedì 11Nelladi apertura, tutti i 30 Big in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston. La giuria, composta dalla Sala Stampa, dal televoto e dal voto online, avrà il compito di giudicare le performance. L’attenzione sarà focalizzata sui brani dei grandi artisti italiani che concorrono per la vittoria finale, mentre il pubblico inizierà a farsi un’idea sulle canzoni in gara.