Iltempo.it - Meloni e la sfida delle toghe: "Atto voluto, i giudici vogliono governare"

La miglior difesa è l'attacco. E per difendersi dalle accuse piovute su di lei per la vicenda Almasri, Giorgiaapre la campagna contro le«politicizzate» lanciando il suo guanto dia quei magistrati, «per fortuna pochi», che «cercano di colpire chi non è politicamente schierato con loro», invitandoli a candidarsi alle elezioni se la loro intenzione è quella di. Sullo sfondo, il nodo della ministra Daniela Santanchè che si dice «tranquilla» dopo la decisione della Cassazione di confermare a Milano la sede della seconda inchiesta Visibilia, ma che nei fatti è sempre più in bilico. Collegata in video con l'evento 'La Ripartenza', condotto a Milano dal giornalista Nicola Porro, dopo un breve preambolo la presidente del Consiglio torna a parlare dell'indagine per favoreggiamento e peculato che la vede coinvolta insieme ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso della scarcerazione del criminale libico Nijeem Osama Almasri.