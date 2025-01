Liberoquotidiano.it - "Ma che pretendi?". Clamoroso Fabio Capello: stronca Thiago Motta in diretta

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Colpa mia", ha ammessodopo la sconfitta della Juventus in casa contro il Benfica. Uno 0-2 senza appello che non solo "condanna" i bianconeri ai playoff in Champions League dove affronterà una tra Milan e Psv (ma il verdetto era quasi scontato), ma soprattutto certifica il grigiore della squadra, incapace di creare in attacco e troppo perforabile in difesa. Nel dopo-gara,su Sky Sport anziché "soccorrere" il collega lo boccia impietosamente. "La Juve era disordinata in campo - spiega l'ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma Juve e Nazionale inglese in-. Ma come puoi pretendere che cambiando sei giocatori, facendoli giocare in posizioni in cui non giocano mai, potessi essere ordinato? Io mi pongo questa domanda". E i sonori fischi dell'Allianz ae giocatori sembrano far intuire che anche la pazienza dei tifosi sia finita.