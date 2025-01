Secoloditalia.it - L’intervento. Mancini, Ugl: “Il lavoro del rider è molto rischioso, per questo motivo servono maggiori tutele”

È emerso da una ricerca congiunta di Statale e Policlinico di Milano che il 39% deiogni anno, è coinvolto in un incidente stradale.La notizia ha destato, come è giusto che sia, attenzione e clamore rispetto alla delicata ed essenziale tematica delle condizioni di sicurezza con le quali svolgere il proprio. La lente di ingrandimento relativa ad alcuni colleghi, stranieri e ignari del perimetro dei diritti così come delle funzioni di un sindacato, è sempre utile e di sussidio a quanti peraltro, come Ugl, quotidianamente si occupano di tutelare i lavoratori del settore. Tuttavia, mi è necessario sottolineare che, come tutti i lavori che si svolgono su strada, e in buona parte anche in orari serali e notturni, il mestiere delè per sua natura più a rischio rispetto ad altre professioni.