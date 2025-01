Linkiesta.it - Le sculture d’acqua di Lily Clark celebrano il fluire della vita

è un’artista e designer con base a Los Angeles, in California, ed è sempre più al centro dell’attenzione per le suee installazioni che integrano l’acqua come elemento principale. Dopo aver studiato graphic design presso il Maryland Institute College of Art ha successivamente sviluppato un profondo interesse per la dinamica dei fluidi, ispirata da una mostra dell’artista Tauba Auerbach. Le sue opere combinano la scultura con il design e sono realizzate da materiali come pietra, ceramica e metallo per creare fontane scultoree che esplorano l’interazione tra luce, suono e movimento dell’acqua.ha esposto in numerose mostre, tra cui “Objects for a Heavenly Cave” presso Marta Los Angeles nel 2024, “Class of ‘24” alla Triennale Milano in collaborazione con Wallpaper, e “Noon to Midnight” al Walt Disney Concert Hall di Los Angeles.