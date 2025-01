Iltempo.it - Le drammatiche immagini dell'incidente: ecco il video dello schianto

Leggi su Iltempo.it

Collisione in volo sui cieli di Washington tra un aereo passeggeri American Airlines con a bordo 64 persone e un elicottero Black Hawk'esercito americano con 3 soldati a bordo. Lo scontro è avvenuto alle 21 locali, le 3 di notte in Italia, nei pressi'aeroporto nazionale Ronald Reagan. Il volo 5342'American Airlines, operato da PSA Airlines, era in volo da Wichita, Kansas, e si preparava alla fase di atterraggio all'aeroporto Reagan. L'elicottero Black Hawk, secondo quanto è stato possibile ricostruire, era in volo di addestramento al momento. Dopo l'impatto i due velivoli si sono schiantati nel fiume Potomac. L'audio tra l'elicottero e il controllo del traffico aereo rivela che le comunicazioni sono state trasmesse pochi secondi prima