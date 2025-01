Ilrestodelcarlino.it - L’arte della pasta fresca. Torna il Matterello d’oro, sfogline (e sfoglini) in gara

Mastromarino Rendere l’impasto omogeneo, usare la giusta dose di ingredienti e tirare la sfoglia senza farla rompere. Azioni che sembrano banali, ma per compierle correttamente ci vogliono mani giuste e molto talento. A raccontare i segretisfoglina è la bolognese Francesca Grosso, sfoglina, appunto, di professione e vincitrice a soli tredici anni del, il concorso che domenica la vedrà in giuria. Grosso, partiamo dalle basi: quali sono gli ingredienti? "Esistono vari tipi di impasto in base alle tradizioni locali. Labolognese prevede l’impasto all’uovo: ci servono, quindi, uova, preferibilmente quelle agialla, e farina di tipo 00. Al sud, invece, utilizzano semola e acqua". Quali sono le quantità giuste? "Nessun uovo è uguale all’altro, indicativamente il rapporto è un uovo ogni cento grammi di farina.