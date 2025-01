Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Empoli: le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bianconeri non possono perdere altro terreno dal quarto posto, mentre ai toscani servono punti per avvicinarsi alla salvezza.vssi giocherà 2 febbraio 2025 alle ore 12.30 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bianconeri, quinti in classifica con 37 punti, si trovano in una situazione delicata, con la necessità di fare più punti possibili per non fallire la qualificazione in Champions League. Male il rendimento delle ultime quattro giornate, nelle quali la squadra di Thiago Motta ha ottenuto cinque punti. I toscani occupano la quindicesima posizione con 15 punti, ma sono ancora pienamente coinvolti nella zona retrocessione. Dopo un ottimo inizio, la squadra di D’Aversa si è pian piano spenta non riuscendo più a ottenere punti pesanti per la salvezza.