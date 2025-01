Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI: LOTTA TRA DUE PRIMEDONNE PER LA CONDUZIONE DEL REALITY CULT

L’deiè viva einsieme ai telespettatori. Iltornerà su Canale 5 in primavera, salvo sorprese o slittamenti, e allasi profila un testa a testa tra due.Dai rumors emersi in queste settimane dai principali siti informativi, da Tvblog ad Oggi passando per Dagospia, pare che Ilary Blasi sia considerata fuori dai giochi mentre i nomi in pole position sono due.O meglio sarebbero due perché in televisione nulla è come appare e i colpi di scena sono dietro l’angolo. Ad oggi il balggio per l’2025 sarebbe tra le brave e belle Veronica Gentili e Federica Panicucci.La spunterà la conduttrice delle Iene o il volto di Mattino 5, Mattino 4 e dei concerti di Natale e Capodanno? O l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi spariglierà le carte con un terzo nome a sorpresa?L'articoloDEITRA DUEPER LADELproviene da BUBINO.