Innamorati di Ethan Nwaneri

Contro il Nottingham Forest - al minuto 82, sul risultato di 2-0 - escono tra gli applausi Bukayo Saka e il capitano Martin Odegaard: al loro posto Raheem Sterling e. Un cambio ruolo per ruolo per far rifiatare le due stelle della squadra in un periodo congestionato del calendario. Basta poco al giovane centrocampista inglese, posizionato nel mezzo spazio di destra, a far succedere qualcosa.si muove per farsi dare il pallone mentre la squadra è saldamente in possesso nella metà campo avversaria, esegue qualche bel controllo nello stretto al limite dell’area, appoggi sul corto. Due minuti dopo essere entrato si crea un’occasione da gol. Riceve libero sull'esterno, alle spalle del centrocampo avversario, e carica in conduzione l’area di rigore. Ad aspettarlo c'è Murillo, che viene saltato come un birillo con un accenno di doppio passo e un cambio di direzione toccando il pallone due volte con l'interno.