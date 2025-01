Lanazione.it - Imprese, in undici anni scomparsi 11mila negozi in Toscana

Firenze, 30 gennaio 2025 – Sono circa un migliaio, secondo le stime di Confcommercio, ichiusi innel 2024. Ma la crisi non è nuova. A fine 2013 ledel commercio superavano le 100mila, mentre oggi sono scese a 89mila. In, quindi, sono scomparseattività, a cui si aggiungono oltre 39milaartigiane chiuse nella regione tra il 2012 e il 2023, come rivela una recente indagine della Cgia di Mestre. Questi numeri non rappresentano solo una perdita economica, ma testimoniano anche un impoverimento del tessuto sociale e culturale del territorio. Ogni saracinesca abbassata racconta una storia che si spegne, un pezzo di comunità che svanisce, lasciando un vuoto difficile da colmare. Oltre la metà dellenon supera i tredi vita Secondo Franco Marinoni, direttore di Confcommercio, il dato delle chiusure è emblematico di un problema più profondo.