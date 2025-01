Bellezze.tv - Il tradimento tra Chiara Ferragni e Fedez

E’ l’argomento di queste ultime ore noi non potevamo non farvi un riassunto di tutto quello che sta succedendo dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sempre più sul pezzo di questo tipo di notizie.Andiamo con ordine: sapete tutti chesi sono separati in seguito al “problemino” che la bellaha avuto con il pandoro della Balocco che ha avuto il “merito” di far deflagare una situazione già di per se molto tesa.La coppia Ferragnez scoppia, ci sta, capita molto spesso nel mondo dello spettacolo e i due probabilmente per proteggere in qualche modo i figli affrontano questa separazione più possibile lontano dei riflettori. Poisi fa fotografare con Garance Authié, con Matilda Caru, si va vedere in giro con la sua segretaria personale Eleonora Sesana e fa sempre parlare di se (è un po’ il suo lavoro).