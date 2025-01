Il braccio di ferro Parlamento bloccato L’opposizione si ribella

Leggi su Quotidiano.net

Tilt. Crash. Break up, blocco, impasse. Lavori sospesi e tutti a casa sino a martedì. Opposizione sulle barricate e maggioranza in trincea, lo scontro politico-giudiziario sul caso del fermo e il ratto rimpatrio sulle ali di Stato del cittadino e generale libico Njeem Osama Almasri Habish – meglio noto come AlMasri – si risolve in 120 ore di armistizio armato della dialettica e l’azione parlamentare. È quanto stabilito ieri dalle conferenze dei capigruppo di Camera e Senato, che torneranno a riunirsi rispettivamente alle 13 e alle 15 del 4 febbraio. Una polemica al calor bianco, che non solo frustra il diritto e il legittimo interesse di cittadini e"a essere informati" sulla vicenda, come rileva Giovannni Donzelli per FdI. Ma nelle cui more salata anche la convocazione per la nomina di ben 4 giudici costituzionali, il cui plenum attende da oltre un anno di essere completato.