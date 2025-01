Isaechia.it - Grande Fratello, Iago e Stefania contro il gruppo in difesa di Helena: “Branco che ricorda il bulling della scuola”

Da quandoPrestes, grazie al ripescaggio, è tornata ad essere una concorrente ufficiale del, gli animi nella Casa sembrano sempre più tesi. Dopo l’eliminazione di Luca Calvani, gli unici coinquilini che sembrano stare dalla sua parte sonoGarcia,Orlando e Amanda Lecciso.Con tutto il resto della mobrasiliana ha qualche conto in sospeso trascinato da primasua eliminazione e qualche malinteso nuovo, come quello con Zeudi Di Palma e Javier Martinez.Tra tutti, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono i più contrariati per il suo ritorno nel gioco. Di recente Spolverato è anche stato protagonista di un acceso litigio con.L’idea è che la coppia voglia fare il possibile per far in modo che la Prestes lasci nuovamente il