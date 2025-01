Ilrestodelcarlino.it - Girotondo, ecco la svolta. Verde e assetto anti-sisma

Asilo nido, dopo 10 anni di attesa finalmente si procede con la messa a normasismica che sarà affiancata anche da opere di efficientamento energetico per rendere la scuola davvero green. La giunta ha dato mandato agli Uffici tecnici di procedere con l’affidamento della stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica, riservandosi "un approfondimento in fase di progettazione sull’ulteriore beneficio energetico raggiungibile e la sua opportunità in rapporto ai costi". Le analisi sulla sicurezza delle scuole, affidati dalle Università di Parma e Pisa, risalgono al 2015. Solo dopo diversi anni di proroghe (di mezzo c’è stato anche lo sto provocato dalla pandemia), la relazione era stata consegnata e a fine dicembre 2024 è stato consegnato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) per il nido comunale.