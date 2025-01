Oasport.it - Europei pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari 30 gennaio, programma, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

Secondo giorno di competizioni in quel di Tallin, capitale dell’Estonia che ospita questa settimana i Campionatidi. In questo day-2 assisteremo a due prove molto interessanti: lo short program individuale maschile e il libero delle coppie d’in cui si assegneranno le prime medaglie della rassegna.Si partirà dunque con gli uomini (ore 12:00), in cui è prevista una disputa molto combattuta con finestra su vista Italia. A fare la voce grossa sarà infatti Daniel Grassl, motivato a battagliare con i transalpini Adam Siao Him Fa e Kevin Aymoz, oltre con altri profili non facili da prevedere come Nika Egadze o Alexander Selevko. Attenzione anche ovviamente a Matteo Rizzo, solito a mettere i bastoni tra le ruote a colpi di pulizia e superiorità nelle components.