È finita | Vlahovic-Juventus l’annuncio anticipa l’addio

Tra Dusane laormai non c’è più possibilità di recuperare il rapporto:definitivoFine della storia. Tra Dusane lanon si può dire certo che è stato un matrimonio fortunato. Nonostante i 53 gol in 123 partite, il serbo non è mai riuscito ad entrare nel cuore del popolo bianconero.Da sempre capro espiatorio di ogni sconfitta bianconera, il numero 9 della Juve sta vivendo il suo momento peggiore a Torino. Con Thiago Motta il feeling non è mai scoccato ed è stato chiaro molto presto chenon era il tipo di centravanti che piace al tecnico italo-brasiliano. Si spiegano così le recenti panchine del serbo, tenuto fuori anche quando non c’era un altro centravanti da poter utilizzare.Gli ingressi poi nei finali di partita hanno dato dimostrazione che il calciatore con la testa ormai non c’era più.