Gamberorosso.it - Dove fare colazione a Sanremo durante il Festival. Ecco i migliori bar e pasticcerie

Leggi su Gamberorosso.it

"Fugassa" e cappuccino o Baci di? Sardenaira o cornetto e caffè? Per cominciare bene la giornatala maratona deldella canzone italiana non c'è che l'imbarazzo della scelta fra dolce e salato, dalla classica combo brioche ed espresso a una primain perfetto stile ligure con focaccia "pucciata" nel cappuccino.quattro bar eda non perdere.ilBasilico e PinoliUn locale moderno, in stile bistrot, la cui offerta ruota intorno a una valida proposta di prodotti da forno e un buon comparto caffetteria, che parte da un espresso realizzato con una miscela 100% Arabica. Sul fronte dolce, si spazia tra crostate, torte e lievitati della primafarciti al momento, cui si aggiungono panettoni e colombe a Natale e Pasqua.