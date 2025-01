Ilgiorno.it - Diecimila sanzioni elevate ogni mese: “Ora controlli mirati sui monopattini”

Pavia – Sono circa 10mila lechenel 2024 sono statedalla polizia locale. È stato ottobre ilpiù indisciplinato. Complessivamente sono state 111.708 ledello scorso anno. Un numero andato in crescendo, dopo il calo dovuto alla pandemia, che è stato illustrato ieri con il report di un anno di attività. “I dati statistici - ha detto l’assessore Rodolfo Faldini - possono essere paragonati agli anni precedenti, anche se c’è qualche particolarità su cui lavoreremo. Qualche zona dove regna l’abitudine a parcheggiare in divieto di sosta o davanti ai passi carrai. Accade, ad esempio, in strada Campeggi, dove la media giornaliera è di 40 infrazioni rilevate, ma un martedì di 2 settimane fa, sono state più di 100 nella sola mattinata”. Diminuite leamministrative (dalle 588 del 2023 alle 422 del 2024), mentre sono aumentati i veicoli rimossi (1002), quelli sequestrati (112) e quelli sottoposti a fermo amministrativo (36).