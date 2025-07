La nazionale giovanile del Liechtenstein sceglie Cesenatico

La nazionale giovanile di sci del Liechtenstein ha scelto Cesenatico come sede della sua preparazione estiva, portando entusiasmo e prestigio alla riviera. Quattro giovani talenti, tra i 16 e i 18 anni, provenienti da un piccolo ma orgoglioso Stato, sono pronti a perfezionare le proprie abilità sotto la guida di tre esperti allenatori. In precedenza, l’importante...

Una delegazione della nazionale giovanile di sci del Liechtenstein ha scelto la riviera per svolgere la preparazione estiva degli atleti. Domenica a Cesenatico sbarcheranno cinque sciatori portacolori del piccolo Stato, che saranno seguiti da tre allenatori. Si tratta di cinque ragazzi dai 16 ai 18 anni, tutti nati dal 2009 al 2007, che si alleneranno nel centro dell’ Accademia Acrobatica, sul lungomare di Ponente. In precedenza l’importante struttura sportiva di Franca Casadei e Giampaolo Ciavolella, aveva ospitato altre squadre nazionali di sci, inclusa quella italiana, mentre per il Ski Team Liechtenstein si tratta della prima volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La nazionale giovanile del Liechtenstein sceglie Cesenatico

In questa notizia si parla di: nazionale - giovanile - liechtenstein - cesenatico

A Peccioli la 'Giants Cup', competizione di calcio giovanile di livello nazionale - A Peccioli, il 10 maggio 2024, il Comune ha inaugurato i moderni impianti sportivi, tra cui il rinnovato campo "Alfredo Pagni" con erba sintetica di ultima generazione.

La nazionale giovanile del Liechtenstein sceglie Cesenatico.

La nazionale giovanile del Liechtenstein sceglie Cesenatico - Una delegazione della nazionale giovanile di sci del Liechtenstein ha scelto la riviera per svolgere la preparazione estiva degli ... Riporta ilrestodelcarlino.it

CSI - A Cesenatico i campionati nazionali Under 13 e Ragazzi, dopo gli scudetti Allievi e Juniores - Ci sono venti scudetti da assegnare in questi giorni alle squadre giovanili nei tre sport di squadra, con il pallone, più praticati in ... Secondo napolimagazine.com