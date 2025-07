Canaletto festa per i 65 anni di storia Al Tanca i giocatori di tutti i tempi

Da 65 anni, l’Usd Canaletto Sepor unisce generazioni di sognatori e atleti in un’unica grande famiglia. Dalla scuola calcio dei più giovani ai veterani delle epoche passate, ogni protagonista ha contribuito a scrivere questa lunga e affascinante storia. "La lunga staffetta di un sogno" è molto più di un evento: è il simbolo di una passione senza fine, un’eredità che si rinnova con ogni nuovo capitolo.

Intere generazioni, dai bimbi della scuola calcio canarina 2015, 2016, 2017 e 2018 ai primi giocatori delle classi 1945 e oltre si sono scambiati idealmente il testimone, celebrando una storia che non avrà mai fine. "La lunga staffetta di un sogno" non è, infatti, solo il titolo della manifestazione organizzata dall’ Usd Canaletto Sepor per i 65 anni dalla sua fondazione, ma è anche l’espressione di una continuità che la società canarina ha sempre coltivato e portato avanti. Non poteva mancare il pubblico delle grandi occasioni a cornice di una bellissima festa al campo ’Tanca’ dove sono sfilati tutti i protagonisti di un’avventura iniziata nel lontano settembre 1960 all’Oratorio del Canaletto con Giovanni Barcelli, Vittorio Braguzzi, Ilio Montegriffo, Rolando Pedrelli, Enrico Spagna, Dante Puccinelli, Gualtiero Vaccarini, Ugo Questa e Rino Fedolfi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Canaletto, festa per i 65 anni di storia. Al Tanca i giocatori di tutti i tempi

