Oggi, sabato 5 luglio, il panorama sportivo si anima con eventi imperdibili da seguire in TV e streaming. Dai tennisti italiani in scena a Wimbledon alle emozioni delle qualifiche di un grande GP di motori, c’è qualcosa per ogni appassionato. Scopri orari, programmi e dove goderti in diretta questi incontri strepitosi: preparati a vivere una giornata all’insegna dello sport e della adrenalina!

Oggi sabato 5 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul terzo turno di Wimbledon: Jannik Sinner affronterĂ lo spagnolo Pedro Martinez, Flavio Cobolli cercherĂ il colpaccio contro il ceco Jakub Mensik, Lorenzo Sonego dovrĂ ribaltare il pronostico contro lo statunitense Brandon Nakashima, Elisabetta Cocciaretto sfiderĂ la svizzera Belinda Bencic. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Gran Bretagna per la F1, mentre gli amanti di ciclismo potranno gustarsi la prima tappa del Tour de France (annunciato un arrivo in volata). Da seguire anche il Test Match di rugby tra Italia e Sudafrica, mentre in serata andrĂ in scena la tappa della Diamond League di atletica a Eugene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 5 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

