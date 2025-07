Calcio d’estate Coppa Vannino W&S in trionfo

L'estate si conclude con un trionfo di emozioni alla Coppa Vannino, un evento che ogni anno conquista il cuore degli amanti del calcio. Mercoledì, lo stadio Edoardo Baldi si è trasformato in un teatro di passione e adrenalina, con un’affluenza record che ha reso ancora più indimenticabili le finali. Un'edizione da sogno, che promette già nuove sfide e grandi emozioni per il prossimo anno...

Un’altra edizione della Coppa Vannino è andata in archivio con un’ultima serata che ha fatto registrare un vero e proprio boom di presenze. Per le finali dei due trofei in palio, disputate mercoledì, non c’era nemmeno uno spazio libero attorno al campo di calcio a cinque intitolato ad Edoardo Baldi, a pochi passi dallo stadio Barontini. Una cornice da brividi che ha accompagnato al meglio le gare conclusive di un torneo che, per il terzo anno consecutivo, ha tenuto compagnia ai molti appassionati di calcio tra Pistoia, Prato e Agliana. Un’edizione cominciata con alcune difficoltĂ ma che l’organizzatore Francesco Fabbri, assieme a tutto il resto del team, è riuscito a portare a termine nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net