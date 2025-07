Modena Volley va in rosa E Sanguinetti è in città

Modena Volley fa il grande passo e si tuffa nel settore femminile, con l’obiettivo di conquistare nuovi traguardi. Dopo i trasferimenti ufficializzati, il club modenese annuncia l’avvio della squadra di Serie B2, proveniente dalla Bsc Idea Volley Sassuolo, retrocessa dalla B1 per la stagione 2024-25. Alla guida, una figura nota nel panorama del volley modenese: Carmelo Borruto, pronto a portare passione e competenza in questa nuova avventura.

Con i trasferimenti di diritto sportivo che avevano ieri la scadenza, ora è ufficiale: Modena Volley avrà il suo settore femminile, che partirà da una serie B2 rilevata dalla Bsc Idea Volley Sassuolo (retrocessa dalla B1 nella stagione 2024-25) e avrà in una vecchia conoscenza del volley modenese, Carmelo Borruto, il suo principale dirigente: un'esperienza lunghissima iniziata alla Medinex Reggio Calabria, allora acerrima rivale proprio del Volley Modena per scudetti e coppe, e poi continuata sotto la Ghirlandina e a Sassuolo, di cui è stato sponsor con l'azienda per cui è dirigente importante, la Bsc, che dovrebbe rimanere anche sotto l'egida di Modena Volley.

