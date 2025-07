In Texas una casa trascinata dal fiume con dentro le persone

Le terribili immagini di una casa che si trascina via nel fiume, con persone a bordo intrappolate nell’oscurità, scuotono il cuore della Texas colpita da violentissime inondazioni. Un dramma che si ripete, simbolo della forza implacabile della natura e della fragilità umana di fronte alla furia delle acque. Questi eventi ci ricordano quanto sia fondamentale la preparazione e l’intervento tempestivo per proteggere vite e comunità.

Una casa che "galleggia" sull'acqua con all'interno delle persone che viene trascinata nella notte a valle del fiume. Sono le drammatiche immagini che arrivano dalla regione collinare del Texas, a Kerrville e Comfort colpita da violente inondazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - In Texas una casa trascinata dal fiume con dentro le persone

In questa notizia si parla di: texas - casa - trascinata - fiume

Proteste pro-immigrati, il Texas annuncia l'invio della Guardia nazionale | La Casa Bianca: "Migranti europei deportati è una fake news" | Coprifuoco a Los Angeles: oltre 400 arresti - Nel panorama internazionale infiamma il dibattito sull’immigrazione: il Texas annuncia l'invio della Guardia Nazionale, mentre la Casa Bianca si confronta con notizie contrastanti su migranti europei e deportazioni.

Le drammatiche immagini della casa che viene trascinata a valle dal fiume con dentro le persone; Texas, la corrente del fiume in piena porta via le case; Inondazione in Texas travolge un campo estivo almeno 13 vittime molti dispersi. (rrms) - Tutti gli Articoli.

Le drammatiche immagini della casa che viene trascinata a valle dal fiume con dentro le persone - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Riporta msn.com

Texas, la corrente del fiume in piena porta via le case - Sulla soglia di questa casa trascinata via dalla corrente del fiume Guadalupe in piena, c'è una persona che può solo guardare cosa sta accadendo senza fare nulla, sperando che la casa possa resistere ... Come scrive msn.com