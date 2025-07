obiettivo eccellenza il lesmo fa sul serio

Obiettivo eccellenza: il Lesmo si prende sul serio e punta in alto. Dopo una stagione di crescita e sfide, i biancoblù sono pronti a riscrivere le regole del loro percorso, affidandosi a un nuovo allenatore e a una squadra ancora più forte. La volontà di migliorarsi e la determinazione a raggiungere traguardi ambiziosi sono il motore di questa rinascita. Ora, il vero obiettivo è tornare a stupire e conquistare…

Nella stagione appena conclusa si può dire che il Lesmo abbia preso le misure al vertice della classifica. Il quinto posto finale non ha dato l'accesso ai playoff per la "forbice" troppo aperta sul Seregno, secondo. Ora il club ci riproverà con lo stesso direttore sportivo (Marino Fumagalli) ma con un allenatore diverso perché al posto di Agostino Mastrolonardo è arrivato dalla Lentatese Simone Fossati. Che avrà a disposizione una squadra forte. Già confermare in attacco Nicolò Lolli, 50 gol in due anni (a Lesmo e prima a Brugherio) più i vari Riccardo Galbiati e Simone Fumagalli a centrocampo e Daniele Maino, Emanuele Colombo e Matteo Cereda in difesa è un ottimo punto di partenza.