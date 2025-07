Molteni | No allo Ius Scholae E le comunità islamiche sottoscrivano l' intesa

La posizione ferma della Lega sull'immigrazione e sulla cittadinanza si riafferma con decisione, respingendo l'adozione dello Ius Scholae e sottolineando il forte impegno contro l'immigrazione illegale. Nicola Molteni ribadisce che la linea è chiara: contrasto totale a traffici illeciti e tutela della legge, senza aperture a soluzioni che possano alterare questa posizione. La fermezza della coalizione rimane intatta, mantenendo saldo il proprio percorso di politica migratoria.

«No all'immigrazione illegale, contrasto totale a trafficanti e scafisti. È questa la linea della Lega ed è questo che c'è nel programma di Governo, non certo lo Ius Scholae. Non arretreremo mai su questo». A dirlo è il sottosegretario al ministero dell'Interno Nicola Molteni dopo la volontà di Forza Italia di tornare sul tema della cittadinanza con la loro proposta depositata sia alla Camera che al Senato. Una proposta in netto contrasto sia con la linea della Lega che di Fratelli d'Italia. Come mai è stato riproposto questo tema? «Non lo so, bisognerebbe chiederlo a Forza Italia. Una legge sulla cittadinanza c'è, ed è la legge 91 del 1992, che funziona e non va toccata. 🔗 Leggi su Iltempo.it