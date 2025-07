Ancona tennis protagonista Ecco i campionati nazionali

Ancona si appresta a risplendere ancora una volta nel panorama tennistico nazionale, con la ripresa di un evento tanto atteso: i campionati italiani femminili di seconda categoria. Dal 17 al 27 luglio, il Tennis Club Ancona di Pietralacroce accoglierà talenti e passione, offrendo un palcoscenico per protagonisti e appassionati. Un’occasione imperdibile per mettere in luce lo sport locale e valorizzare il territorio, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione nel cuore della città dorica.

Ancona si prepara a tornare protagonista del tennis nazionale. Dopo cinque anni di attesa, la città dorica ospiterà nuovamente i campionati italiani femminili di seconda categoria, in programma dal 17 al 27 luglio sui campi del Tennis Club Ancona di Pietralacroce. Un evento che rappresenta un’importante occasione per lo sport anconetano e per la promozione turistica del territorio. La manifestazione, organizzata dal Tennis Club Ancona presieduto da Paolo Mazzarini, in collaborazione con il Comitato regionale Fitp Marche, ha già destato interesse nel panorama tennistico nazionale. Non è un caso che le ultime tre giornate saranno trasmesse in diretta televisiva dalla piattaforma digitale Supertennix di Supertennis, garantendo visibilità mediatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, tennis protagonista. Ecco i campionati nazionali

In questa notizia si parla di: ancona - tennis - protagonista - campionati

Tennis Club Ancona trionfa ancora: vittoria contro TC Poggibonsi in Serie B1 - Il Tennis Club Ancona continua la sua marcia trionfale in Serie B1, vincendo anche contro il TC Poggibonsi con un punteggio di 4-2.

UNIBAS PROTAGONISTA AI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2025 DI ANCONA Grande soddisfazione per l’#Università dellaBasilicata: i nostri studenti-atleti del Cus Basilicata (@cusbasilicata) hanno ottenuto importanti risultati nei #CNU2025, rap Vai su Facebook

Ancona, tennis protagonista. Ecco i campionati nazionali; Per Atletica 85 Faenza un grande terzo posto femminile ai Campionati di società assoluti; Perentorio sei a zero, protagonista assoluto Michele Mecarelli. Il Club Ancona non si ferma più, quinta di fila. Saronno demolita, basterà un pari per la A2.

Ancona, tennis protagonista. Ecco i campionati nazionali - Il Circolo tennis di Pietralacroce ospiterà dal 17 al 27 luglio quelli femminili di seconda categoria: "Tra i più importanti in Italia, dietro solo ai Challenger". Secondo ilrestodelcarlino.it

Campionati nazionali universitari primaverili 2025 ad Ancona: prime gare di gimkana western, taekwondo e tennistavolo - La prima giornata dei CNU 2025 ha avuto luogo nell’area del Tabù Ranch a Osimo, dove si è svolta la gimkana western, disciplina inserita ... Secondo gaeta.it