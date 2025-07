Bbc a Macerata per la svolta

In un momento cruciale della stagione, il Bbc Grosseto si prepara a sfidare Macerata in due incontri fondamentali per risollevare le sorti del club. Con assenze importanti e un rientro atteso, i biancorossi sono determinati a lasciarsi alle spalle le difficoltà e a scrivere un nuovo capitolo di successi. La sfida promette emozioni e spettacolo: andiamo a Macerata…

Il Bbc Grosseto vuole rialzare la testa a Macerata (alle 15.30 e alle 20). Una doppia sfida importante per i maremmani. I biancorossi dovrebbero fare a meno di Giulianelli che ha un problemino al braccio. Se non dovesse farcela, le alternative per il monte italiano sono Nicola Garbella, Robles e Giovanni Garbella, arrivato proprio in questi giorni. Sarà di nuovo disponibile Profar, un rientro molto importante per i maremmani. "Andiamo a Macerata con la consapevolezza che affrontiamo una squadra forte - ha detto il manager Carlo del Santo - che si è ulteriormente rinforzata con l'arrivo di Morresi e ha due lanciatori partenti molto solidi.

