serie c pontedera ora i riflettori puntano sui giovani dopo le voci su seghetti spunta anche caccavo

Il Pontedera punta deciso sui giovani: dopo le voci su Seghetti, spunta anche Caccavo, rafforzando l’obiettivo di valorizzare i talenti emergenti. La società vuole costruire una squadra forte e sostenibile, focalizzandosi sugli under 21, protagonisti del futuro del club. Con il primo arrivo di un over, Edoardo Vona, e tante altre trattative in corso, il club si prepara a scrivere una nuova pagina di crescita. E il meglio deve ancora venire.

Obiettivo giovani. Anche quest'anno saranno gli under la parte più consistente dell'organico del Pontedera, e anche se il primo, e finora unico, arrivo è stato un over – il difensore Edoardo Vona, 28 anni - gli sforzi del club in questo mercato sono protratti alla ricerca di giocatori nati dall'1 gennaio 2003 in poi, quelli dai quali è possibile ottenere minutaggio. Dell'interesse per Jacopo Seghetti, portiere classe 2005, lo scorso campionato stabilmente nell'organico della prima squadra dell'Empoli (una presenza in Serie A), ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. La trattativa è ancora aperta e sembra destinata a buon fine, ma per adesso non c'è ancora nulla di ufficiale.