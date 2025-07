Promozione il tecnico Omiccioli soddisfatto Fano di spessore

Il Fano Calcio si sta rapidamente rafforzando per affrontare con entusiasmo e determinazione il prossimo campionato di Promozione. La dirigenza, impegnata a consegnare a mister Omiccioli una rosa competitiva, sta completando il roster con importanti acquisti, tra cui sette nuovi talenti provenienti dal Sant’Orso. Con un mercato in pieno fermento e il ritiro alle porte, tutto sembra pronto per una stagione ricca di emozioni e successi.

Si va completando velocemente la rosa del Fano Calcio per il prossimo campionato di Promozione, con la dirigenza fortemente impegnata a dare a mister Omiccioli tutti i giocatori o quasi già prima del ritiro fissato per il 28 luglio. I sette calciatori del Sant'Orso annunciati ieri si vanno ad aggiungere a Gucci e Sartori, ai due giovani del Fossombrone, Innocenti e Beciani, e ai tre dell'ex Alma Di Letizia, Saponaro e Malshi, senza contare l'altro ex Urbino Pierpaoli e il portiere Santini ex Fabriano Cerreto (foto), per un gruppo che, unito a quei granata che rimarranno dallo scorso campionato, dovrebbe essere già pressoché completo.

