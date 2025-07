Calano i finanziamenti per gli allevamenti intensivi Timidi segnali di svolta

In un panorama in evoluzione, i finanziamenti verso gli allevamenti intensivi subiscono un drastico calo, segnando una svolta significativa nel settore. Secondo il rapporto di Stop Financing Factory Farming, le istituzioni finanziarie internazionali hanno ridotto del 46% gli investimenti nell’allevamento industriale, indicando un crescente interesse per pratiche più sostenibili e etiche. Questa tendenza potrebbe rivoluzionare il modo in cui alimentiamo il mondo, aprendo a un futuro più responsabile.

Secondo il rapporto del network Stop Financing Factory Farming, le istituzioni finanziarie internazionali hanno ridotto del 46% gli investimenti nel settore dell'allevamento industriale.

