Addio a Julian McMahon, il celebre attore australiano volto indimenticabile di "Nip/Tuck" e "Streghe", scomparso all'età di 56 anni a causa di un cancro. La sua straordinaria carriera, ricca di interpretazioni memorabili e personaggi iconici come Victor Von Doom, lascia un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo. La notizia della sua scomparsa, confermata dalla moglie Kelly Paniagua, ci ricorda quanto sia importante celebrare la sua eredità artistica e il suo impatto duraturo.

È morto Julian McMahon, celebre attore australiano noto per i suoi ruoli iconici in serie TV come Streghe, NipTuck e FBI: Most Wanted, nonché per aver interpretato Victor Von Doom (Dottor Destino) nei film dei Fantastici Quattro. L’attore si è spento lo scorso 2 luglio 2025 a Clearwater, in Florida, all’età di 56 anni, a causa di un cancro diagnosticatogli tempo fa. La notizia della sua morte è stata confermata dalla moglie, Kelly Paniagua, che in un comunicato ufficiale ha dichiarato: “Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Addio a Julian McMahon: morto l’attore di Nip/Tuck e Streghe a 56 anni per un cancro

