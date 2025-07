Calcio serie D Us Poggibonsi Confermato Federico Borri

Il Poggibonsi Serie D conferma Federico Borri, simbolo di continuità e dedizione nel cuore dei Leoni. Con questa scelta, il club rafforza il legame con la stagione del salto dall’Eccellenza 2021, mantenendo viva la memoria di un passato glorioso mentre guarda al futuro. Fino allo scorso torneo, anche Pacini e Bellini erano pilastri della squadra. Ora, per continuare a scrivere la loro storia, i Leoni puntano su Borri, elemento imprescindibile del progetto.

E' lui adesso l'unico componente della rosa a rappresentare la continuità con la stagione del salto del Poggibonsi dall'Eccellenza 2021. Federico Borri (foto) come da previsioni resta nell'organico dei Leoni per il prossimo campionato di serie D. Fino allo scorso torneo, tra i calciatori, anche Francesco Pacini e Leonardo Bellini erano da annoverare tra i più fedeli ai colori fin dal tempo dell'ultima promozione conosciuta dal sodalizio. Ora per Borri, difensore poggibonsese, si aprono le porte per la sesta annata consecutiva in maglia giallorossa. Leadership, esperienza e appartenenza: così l'Us Poggibonsi, tramite il proprio Ufficio stampa, sintetizza il percorso del trentaduenne atleta locale.

