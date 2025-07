Milan che accoglienza dei tifosi per Ricci! E un bambino scherza così | VIDEO

Un entusiasmo travolgente ha invaso ieri il Flagship Store del Milan in via Dante, Milano, per l’arrivo di Samuele Ricci, il primo grande acquisto dell’estate rossonera. Tra tifosi entusiasti, sciarpe sventolanti e selfie infiniti, un bambino scherzoso non manca di lanciare una battuta: "In tasca hai Barella?". La passione milanista si fa sentire forte e chiara, creando un’atmosfera unica e irripetibile. Guarda il video e lasciati coinvolgere da questa magica giornata!

Bagno di folla ieri, al Flagship Store del Milan in via Dante, a Milano, per il nuovo acquisto Samuele Ricci: tifosi contenti. E un bimbo.. Bagno di folla in Via Dante per Samuele Ricci, primo acquisto ufficiale dell'estate del Milan. Tra i tifosi volano sciarpe, abbracci, autografi, selfie e anche qualche coro sfottò ai rivali dell'Inter. Un bambino gli urla: "In tasca hai Barella?". Guarda il video!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, che accoglienza dei tifosi per Ricci! E un bambino scherza così | VIDEO

