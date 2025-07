La struttura non era utilizzata da tempo e faceva parte del telaio del vecchio Antistadio Addio alla biglietteria testimone del Dall’Ara che fu

Nel cuore del Dall’Ara, tra ricordi e trasformazioni, si spegne un capitolo della storia dello stadio. La vecchia biglietteria di via Andrea Costa, testimone silenziosa di passaggi epici e momenti indimenticabili, sta per essere demolita, lasciando spazio a nuovi orizzonti. È un addio che riporta alla memoria tempi passati e segnala l’inizio di una rinascita. Il cambiamento è inevitabile, ma il ricordo resta vivo.

Dopo la bocciofila, venuta giù qualche mese in una malinconica nuvola di polvere, è toccato alla vecchia biglietteria. Pezzi del Dall’Ara che hanno fatto la storia e vittime inevitabili del nuovo che avanza, nonché di quello che un tempo si chiamava piccone demolitore. Stavolta è toccato alle ruspe sbrecciare i muri della biglietteria di via Andrea Costa, quella che si affacciava di fronte all’ingresso dell’omonima curva (ribattezza Bulgarelli nel 2012 dopo la scomparsa della bandiera rossoblù) e che già metteva in vendita i tagliandi delle partite del Bologna scudettato di Bernardini. In realtà la struttura funzionava già da molto prima e faceva parte del telaio dell’Antistadio, realizzato nel 1934, ovvero qualche anno dopo la costruzione del Littoriale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net