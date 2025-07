fuori condizione nelle prime gare ma sono tornato ai livelli della lube

Dopo aver superato le difficoltà e tornato ai livelli della Lube, tre campioni azzurri – Mattia Bottolo, Fabio Balaso e Giovanni Gargiulo – si preparano a rappresentare l’Italia nel collegiale a Cavalese sotto la guida del ct Fefè De Giorgi. Un momento di grande orgoglio e concentrazione in vista della ripresa della Volleyball Nations League a Lubiana, dal 16 aprile. La squadra è pronta a dare il massimo, perché ogni sfida è un’occasione per dimostrare il proprio valore.

Oggi tornano a vestirsi di azzurro tre giocatori della Lube. Mattia Bottolo, Fabio Balaso e Giovanni Gargiulo salgono in Trentino, a Cavalese, per prendere parte al collegiale agli ordini del ct della Nazionale, Fefè De Giorgi. Poi l'Italia si trasferirà nella vicina Lubiana e dal 16 riprenderà la Volleyball Nations League con la terza tappa. Non sarà a Cavalese stavolta il baby Mattia Boninfante, il regista disputerà le Universiadi. Dopo Balaso e Gargiulo, anche Bottolo ha parlato di questo periodo dedicato alla VNL. Bilancio personale dopo le prime due tappe? "Parlerei di una crescita in riferimento alle mie prestazioni.