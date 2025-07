ll pickleball anche a Prato Il torneo al Tc Bisenzio

Il pickleball conquista Prato! Il Tc Bisenzio ha ospitato la prima entusiasmante edizione di questo affascinante sport americano, che sta rapidamente crescendo in Italia. Facile da imparare e divertente, il pickleball unisce ritmo e strategia, offrendo un'esperienza coinvolgente per tutti. Ma che cos’è esattamente? Scopri le sue peculiarità e perché sta diventando la nuova frontiera dello sport con racchetta, anche in città .

Il pickleball è sbarcato a Prato. Il gioco americano, antagonista del padel europeo, ha fatto la sua comparsa in città , grazie all’interesse del Tc Bisenzio che ha ospitato nel suo circolo la prima edizione di un torneo. Ma che cos’è il pickleball? E’ uno sport di racchetta, come il tennis ed il padel, ma più semplice della disciplina europea sia nel gioco che nell’allestimento del campo e che, soprattutto, può essere giocato anche individualmente. Negli Usa è molto diffuso (risulta essere lo sport con la più rapida crescita) e per questa sua popolarità non ha concesso molto spazio al padel. E’ una sorta di ‘tennis in slow motion’, come la definiscono gli appassionati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ll pickleball anche a Prato. Il torneo al Tc Bisenzio

