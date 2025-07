Milan la carica di Allegri | in missione per vincere Ieri con Tare …

Il Milan si prepara a riscrivere la propria storia sotto la guida energica di Allegri, pronto a riportare i rossoneri ai vertici. Ieri, già in azione a Milanello, il nuovo allenatore ha iniziato la sua missione con entusiasmo e determinazione. Con una squadra motivata e un tecnico esperto al timone, i tifosi sognano grandi traguardi: la stagione sarà tutta da scoprire.

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, già da ieri a Milanello per i test fisici dei suoi calciatori e subito al lavoro con voglia.

