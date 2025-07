O' Riley il centrocampista-goleador che sogna Gasperini

La Roma si prepara a sbarcare nel mercato con un colpo ambizioso: Matt O'Riley, il centrocampista danese del Brighton, è nel mirino dei giallorossi. Goleador e talento emergente, O'Riley sogna di approdare nella Capitale, e Gasperini lo aveva già puntato un anno fa. Un investimento strategico che potrebbe rivoluzionare il centrocampo romanista e accendere nuove speranze per la squadra.

La Roma ha messo gli occhi su Matt O'Riley. Centrocampista danese del Brighton pronto ad approdare nella Capitale. Gasperini l'aveva già cercato un anno fa quando era sulla panchina dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - O'Riley, il centrocampista-goleador che sogna Gasperini

In questa notizia si parla di: riley - centrocampista - gasperini - goleador

Roma, occhi su Matt O’Riley: apertura del centrocampista, Gasperini lo vuole - Roma mette gli occhi su Matt O’Riley, il centrocampista che ha aperto le porte a un possibile trasferimento.

O'Riley, il centrocampista-goleador che sogna Gasperini.

Roma, Gasperini torna su O’Riley: vicino all’Atalanta, può arrivare in giallorosso? Le ultime - Roma, obiettivo O’Riley per Gasperini: piaceva al tecnico all’Atalanta e ora in giallorosso potrebbe arrivare, le ultime La Roma si prepara a un’estate di mercato all’insegna dell’equilibrio tra soste ... calcionews24.com scrive

O'Riley aspetta la Roma: ha detto sì a Gasperini. Quando si può chiudere - In programma un appuntamento per cercare un accordo con il Brighton: il giocatore ha dato la sua disponibilità a trattare con i giallorossi ... Da msn.com