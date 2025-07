BcL, Tempestini smette. Diventerà un dirigente.

Tommaso Tempestini, il talento livornese che ha incantato i campi di pallacanestro, cambia rotta: dopo aver brillato in serie A dilettanti e Serie B, decide di abbandonare l’agonismo per dedicarsi alla sua passione nel ruolo di dirigente del BcL. Con la sua esperienza e determinazione, promette di contribuire alla crescita del club che lo ha visto protagonista, portando entusiasmo e competenza nel nuovo capitolo della sua carriera.

Tommaso Tempestini, smette con l'agonismo e lascia la maglia del BcL. Passerà dalla divisa da giocatore a quella di dirigente dello stesso club biancorosso. E' stato fino a 20 giorni fa uno dei protagonisti in campo, ha militato in serie A dilettanti, in serie B nazionale e negli ultimi 3 anni con il BcL, dalla C gold alla B, sfiorando per 2 anni consecutivi la promozione in B nazionale. Livornese, capace di stemperare con un gesto o una smorfia le situazioni più difficili. Ha sempre dimostrato un attaccamento ai colori societari senza eguali, una professionalità e serietà ai massimi livelli, spendendosi sempre anche nell'aiutare i più giovani.