Zanti sempre più veloce. È pronto per gli assoluti.

di Luca Amorosi L’aretino Samuele Zanti sta emergendo nell’ atletica leggera come una delle promesse italiane più luminose nella specialità dei tremila siepi. Lo certifica il risultato ottenuto in occasione del terzo meeting internazionale di atletica leggera tenutosi a Pergine Valsugana, in Trentino, lo scorso 20 giugno, quando Zanti ha ottenuto il primo tempo nella categoria Under 23, e il quinto assoluto, con 8:59.90. Un tempo che gli ha consentito di guadagnare l’accesso ai campionati italiani assoluti che si disputeranno nel fine settimana del 2 e 3 agosto a Caorle, provincia di Venezia. Ieri sera, inoltre, il classe 2005 ha preso parte anche ai campionati italiani under 23 allo stadio "Cerlo Zecchini" di Grosseto, dove cercava di far registrare un tempo utile per l’accesso ai campionati europei di categoria dal 17 al 20 luglio a Bergen, in Norvegia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net