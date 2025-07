Lapadula verso Bari Elia vuole il Palermo

Il mercato si infiamma tra trattative, obiettivi e strategie di bilancio. Lapadula resta nel mirino del Bari, mentre Elia spinge per il Palermo. La sfida tra acquisti e cessioni si gioca sull’equilibrio finanziario, con i club impegnati a ottimizzare liquidità e redditività . Tra sondaggi e tentativi, il futuro dei protagonisti si definisce passo dopo passo, in un duello di mercato che potrebbe rivoluzionare le rispettive rose.

Acquisti e cessioni si devono intrecciare sulla scorta dell' equilibrio economico-finanziario e dell' indice di liquidità . Dopo aver dirottato Tio Cipot al Grazer Ak, il ds Melissano sta sondando vari canali per piazzare gli attaccanti Antonio Colak (opportunità estere per lui), Daniele Verde e Mirko Antonucci (il Bari è interessato ma nicchia sulla cifra di un milione di euro richiesta). Resta in stand-by la posizione di Gianluca Lapadula (nella foto) anch'egli attenzionato dal Bari (vicino all'ex Nikolaou). Si attende, poi, che si definisca il passaggio di Salvatore Elia al Palermo, ad una cifra inderogabile di 1,5 milioni di euro (l'alternativa continua a essere il Venezia, ma il giocatore predilige la destinazione rosanera).

