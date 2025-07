Dichiarazione dell’Arsenal come Thomas Partey accusato di stupro

L’ultima polvere sollevata attorno all’Arsenal riguarda Thomas Partey, accusato di stupro e aggressione sessuale subito dopo aver lasciato lo stadio Emirates. L’ex centrocampista ghanese, che ha segnato un’epoca con i Gunners, si trova ora al centro di intense polemiche legali. La sua dichiarazione ufficiale e le conseguenze di questa accusa potrebbero cambiare radicalmente il suo futuro nel calcio e la reputazione del club.

L'ex centrocampista difensivo dell'Arsenal Thomas Partey è stato accusato di stupro e aggressione sessuale subito dopo aver lasciato lo stadio Emirates alla fine del suo contratto. L'Internazionale del Ghana è stato un giocatore chiave per i Gunners prima di poter lasciare il club come agente libero quest'estate. Ora, tuttavia, Partey ha alcune accuse molto serie fatte contro di lui, sia con i suoi avvocati che con le dichiarazioni di fatturazione dell'Arsenal sulla storia. Secondo la BBC, le accuse sono di cinque conteggi di stupro e uno di aggressioni sessuali che coinvolgono tre donne, con i presunti incidenti che si svolgono tra il 2021 e il 2022.