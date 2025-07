Baroncini sono giorni scintillanti: ho mantenuto un ottimo stato di forma, vivendo un periodo straordinario ricco di risultati e presenze tra i protagonisti nel mondo del ciclismo professionistico. Originario di Massa Lombarda, Filippo ha già scritto pagine importanti come campione del Mondo Under23 e atleta dal talento evidente, specializzato nelle cronometro. Dopo anni difficili segnati da infortuni, il suo passaggio nella Uae Team Emirates ha segnato una nuova partenza, pronta a conquistare traguardi ancora più ambiziosi.

Un grandissimo periodo di forma, tanti risultati e una presenza costante nelle posizioni che contano nel gruppo dei professionisti. Filippo Baroncini da Massa Lombarda non era certo uno sconosciuto quando è approdato nell’elite delle due ruote: già campione del Mondo Under23, fisico imponente e ottima predisposizione per le gare contro il tempo. Dopo due anni con troppi infortui, dodici mesi fa, il passaggio nella corazzata Uae Team Emirates, la squadra più forte del mondo del fenomenale Tadej Pogacar e la prima esperienza in una corsa a tappe, con la Vuelta, mentre in questo 2025 è arrivato anche il Giro d’Italia, chiuso al 17º posto tra i giovani e 78º in assoluto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net