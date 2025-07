LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | la Ferrari lancia la sfida alla McLaren!

Benvenuti alla nostra copertura live del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, un evento imperdibile che promette emozioni e sorprese. La Ferrari si prepara a sfidare la McLaren in una delle gare più attese dell'anno, mentre gli orari e le qualifiche di oggi sveleranno chi avrà la meglio su questo circuito leggendario di Silverstone. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate di questa giornata ricca di sfide e adrenalina.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Silverstone ci attende una giornata di capitale importanza sia per capire in maniera migliori quali sono i reali valori in pista, sia perchè andranno in scena le attesissime qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani. Per quanto visto nella giornata di ieri la McLaren parte come sempre con lo status di favorita, ma la Ferrari sembra essere nella migliore forma della stagione, con la Mercedes che, invece, incrocia le dita e spera in temperature più fresche.

