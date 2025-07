menichetti nuovo allenatore del fucecchio

ha portato alla nomina di Menichetti come nuovo allenatore, pronto a guidare il team verso nuovi traguardi. Con una stagione già alle porte, la società e i tifosi sono entusiasti delle nuove sfide che li attendono, certi che questa scelta possa fare la differenza nel futuro della squadra. La ‘rivoluzione’ societaria, quindi, segna l’inizio di un capitolo tutto da scrivere, ricco di speranze e ambizioni.

Altra annata positiva per il Fucecchio, che dopo l’ultima stagione conclusa al sesto posto, ad appena tre punti dalla zona play-off, si prepara in vista del nono campionato di Eccellenza consecutivo in programma per la prossima stagione. Tuttavia, al termine dell’anno, le strade della compagine bianconera e dell’allenatore Claudio Targetti si sono divise, lasciando di fatto il posto alla guida del Fucecchio vacante. La ‘rivoluzione’ societaria, in realtà , è partita da più in alto: dopo due anni, infatti, anche il direttore sportivo Alessio Pardini ha comunicato alla società di voler interrompere i rapporti lavorativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it