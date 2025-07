Boxe | fine settimana intenso a tirrenia e montecatini In passerella i gioielli della ’Bertola’ Venti incontri in due riunioni

di Montecatini, si svolgeranno altri dieci emozionanti incontri, confermando il talento e la passione di questa disciplina. Un fine settimana che promette adrenalina, spettacolo e momenti di grande sport, testimoniando ancora una volta la forza e il valore della boxe italiana. Non perdete l’appuntamento con questa passerella di campioni e promesse: il ring è pronto a raccontare storie di sudore, dedizione e vittoria.

Continua con le trasferte di Tirrenia e di Montecatini, il torneo di boxe organizzato dalla Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“. Dopo le due serate di Carrara e le due di Lucca, in questo fine settimana sono in programma 20 incontri. Questa sera, in piazza Belvedere a Tirrenia, terrazza bagno Imperiale (ore 21), sono previsti dieci combattimenti (nove delle categorie Elite e Under, uno tra professionisti), mentre domenica, nella palestra Grifa Gym di via Merlini a Montecatini (sempre ore 21) sono in calendario dieci match (di categorie Under ed Elite). Per la societĂ gialloazzurra del presidente Gualtiero Magnani e del ds Franco Franchini, sul ring di Tirrenia salirĂ Filippo Balletta che per la finale della categoria Under 17, 49, kg 63, affronta Prestini (Junior Club); mentre sul ring di Montecatini salirĂ Mia Paita che fuori torneo, per la categoria Under 17, kg 58, affronta Gallesi (Polimeno Rosignano Marittimo, Livorno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net